В Оренбургской области подросток жестоко напал на ребенка со спины из-за снежка

КП: в Бузулуке юноша избил мальчика из-за снежка
В Оренбургской области школьник получил травмы после нападения подростка. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Бузулуке. Как рассказала мать пострадавшего, за некоторое время до избиения ее сын случайно попал снежком в 13-летнего школьника.

Позже молодой человек подкараулил маленького оппонента и заставил извиниться. После этого подросток якобы напал со спины и несколько раз ударил по голове и лицу.

«Избиение остановилось, только когда у ребенка пошла кровь», – сообщается в публикации.

Мать рассказала, что после произошедшего ее сын попал в больницу с сотрясением мозга. Также ему разбили нос.

По словам представителей правоохранительных органов, они уже установили всех участников инцидента. На данный момент проводится проверка.

До этого в Кемеровской области школьница напала на одноклассника с трубой. Прямо во время занятия она нанесла несовершеннолетнему 15 ударов металлической трубкой по голове.

Ранее в Свердловской области власти начали мониторить аккаунты школьников в соцсетях.

 
