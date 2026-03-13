Небензя заявил, что «блицкриг» США против Ирана провалился

Небензя: «блицкриг» США против Ирана провалился, стратегии выхода у Вашингтона нет

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о провале американского «блицкрига» против Ирана. Об этом он сказал в интервью RT.

«Блицкриг провалился: иранское правительство не рухнуло, а народ не восстал против него, и, судя по всему, у США нет стратегии выхода из этой игры», — сказал дипломат.

Комментируя события на Ближнем Востоке он добавил, что Москва не одобряет атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру.

Вице-президент Исламской Республики Захра Бехрузазар 13 марта сообщала, что не менее 9669 гражданских объектов, включая 7943 жилых дома, повреждены в Иране во время военной операции США и Израиля.

10 марта телеканал CNN сообщил, что исторические достопримечательности иранского города Исфахана, в том числе внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате авиаудара Армии обороны Израиля.

Ранее Иран атаковал американскую военную базу в ОАЭ.