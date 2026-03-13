Гитара лидера Pink Floyd стала самой дорогой за историю торгов

Гитару лидера группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали на аукционе дома Christie's за $14.55 млн, что делает ее самой дорогой гитарой, выставленной когда-либо на торги. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Лидер Pink Floyd купил гитару Fender Stratocaster в 1970 году в магазине Manny's Music в Нью-Йорке. Инструмент использовался при записи шести альбомов Pink Floyd, а также на многих выступлениях группы в период с 1972 по 1983 год.

В прошлом Fender Stratocaster находилась в коллекции предпринимателя Джима Ирси. Он приобрел инструмент в 2019 году, когда гитара стоила немного дороже $5 млн. Как отмечает NYT, предыдущей самой дорогой гитарой, проданной на аукционе, была Martin D-18E фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, ее продали на торгах за $6,01 млн.

Незадолго до этого сообщалось, что на торги выставили первое издание романа «Война и мир» Льва Толстого. Покупатель отдал за него 1,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что под псевдонимом «Бэнкси», скрывается не фронтмен группы Massive Attack.

 
