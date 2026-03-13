Рябков и замгенсека ООН обсудили ситуацию вокруг Ирана

Рябков и Накамицу обсудили вопросы ядерного разоружения и ситуацию вокруг Ирана

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Об этом сообщили в МИД России.

По данным ведомства, стороны обсудили проблематику ключевых площадок по ядерному разоружению и ситуацию вокруг Ирана.

Отдельное внимание было уделено подготовке к 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.

«Проведен также углубленный обмен мнениями по ситуации вокруг Ирана», — отмечается в сообщении.

7 марта Рябков заявил, что Вашингтон должен проявить максимальную сдержанность и «не раскачивать лодку» заявлениями о возможном возобновлении ядерных испытаний. По словам дипломата, подобная риторика со стороны США может стать причиной того, что «лодка, в которой сложены остатки прежнего режима контроля над вооружениями», может легко пойти ко дну.

Рябков напомнил, что Москва уже не раз говорила о том, что высказывания американской стороны на тему возобновления ядерных испытаний «носят дестабилизирующий характер».



Ранее США призвали все страны с ядерным оружием к переговорам о прекращении гонки вооружений.