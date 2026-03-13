Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Рябков и замгенсека ООН обсудили ситуацию вокруг Ирана

Владимир Астапкович/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Об этом сообщили в МИД России.

По данным ведомства, стороны обсудили проблематику ключевых площадок по ядерному разоружению и ситуацию вокруг Ирана.

Отдельное внимание было уделено подготовке к 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.

«Проведен также углубленный обмен мнениями по ситуации вокруг Ирана», — отмечается в сообщении.

7 марта Рябков заявил, что Вашингтон должен проявить максимальную сдержанность и «не раскачивать лодку» заявлениями о возможном возобновлении ядерных испытаний. По словам дипломата, подобная риторика со стороны США может стать причиной того, что «лодка, в которой сложены остатки прежнего режима контроля над вооружениями», может легко пойти ко дну.

Рябков напомнил, что Москва уже не раз говорила о том, что высказывания американской стороны на тему возобновления ядерных испытаний «носят дестабилизирующий характер».

Ранее США призвали все страны с ядерным оружием к переговорам о прекращении гонки вооружений.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!