Российского школьника высвободили из бетонного «плена» на стройке

Подростка, застрявшего между бетонными плитами, спасли сотрудники МЧС в Новой Москве. Об этом сообщает ведомство в мессенджере Max.

Как отмечается, пятнадцатилетний школьник упал между плитами в строящемся здании. Самостоятельно выбраться он не смог. В итоге прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС России с помощью спинального щита извлекли молодого человека и передали сотрудникам скорой помощи.

До этого российский школьник провалился в яму, скрытую под снегом на Сахалине. Ребенок по пути домой провалился сквозь покров снега и висел, цепляясь за край глубокой ямы, а друзья пытались удержать его. Вместе с подоспевшими на помощь мужчинами ребенка удалось вытащить.

Как оказалось, открывшаяся яма была около двух метров глубиной, а на дне была вода. После случившегося очевидцы попытались добиться ограждения опасного участка. В ЕДДС заявку приняли, но при повторном звонке на 112 диспетчер отказалась выезжать до утра. Впоследствии в экстренной службе заверили, что яма будет под присмотром до установки ограждения.

Ранее россиянка провалилась в городской пруд, ее спасли прохожие.