На Западе раскрыли, зачем Зеленский встретился с Макроном в Париже

Боуз: Зеленский хочет перетянуть внимание от Ирана к Украине встречей с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Зеленский сейчас с Макроном в Париже. Он по-прежнему рассчитывает на свои «15 минут славы», пока все внимание приковано к Ирану», — написал Боуз.

На пресс-конференции по итогам встречи Макрон заявил, что Россия ошибается, если считает, что конфликт на Ближнем Востоке даст ей передышку. По его словам, призывы России к прекращению огня в регионе звучат странно, поскольку сама Москва уже более года «отказывается от любого прекращения огня» на Украине.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «позором» прием Зеленского в Елисейском дворце. Он напомнил, что еще несколько дней назад украинский лидер угрожал премьеру Венгрии Виктору Орбану. Филиппо отметил, что Зеленский снова приехал во Францию за деньгами. Политик призвал остановить помощь Киеву.

Ранее Макрон пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

 
