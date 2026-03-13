Ветеран «Спартака» назвал точный счет матча с «Зенитом»

Известный советский футболист и тренер Валерий Гладилин заявил, что московский «Спартак» проиграет петербургскому «Зениту» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Чисто номинально фаворит в этом матче — «Зенит». Они играют дома и все-таки мотивация у них должна быть выше. Если хотят стать чемпионами, надо побеждать. Думаю, счет будет 1:0 в пользу «Зенита», — сказал Гладилин.

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в 21-м туре чемпионата России 14 марта. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, футболисты петербургской команды дважды не сумели реализовать 11-метровые удары. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб расположился на втором месте, имея в активе 42 балла и на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара».

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 баллов. В 20-м туре РПЛ красно-белые, который тренирует испанский специалист Хуан Карседо, обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:3.

