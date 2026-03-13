Вэнс объяснил стремление Трампа к урегулированию украинского конфликта

Evelyn Hockstein/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет достигнуть урегулирования конфликта на Украине, чтобы вернуться к торговле. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

По его словам, американский лидер ясно дал понять, что желает окончания вооруженного противостояния России и Украины.

«Он хочет вернуться к торговле», — подчеркнул Вэнс, выступая в штате Северная Каролина.

9 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе последнего. Во время беседы стороны обсудили актуальную международную ситуацию. Разговор длился около часа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The New York Times, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине.

 
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
