Упавший шашлык спровоцировал мигранта на изнасилование

В Свердловской области мигранта осудили за изнасилование из-за шашлыка
Иностранец напал на женщину в Свердловской области и получил срок. Об этом сообщает Белоярский районный суд.

Инцидент произошел в птг Белоярский. Мигрант пришел к коллеге, где были алкогольные напитки и праздничный стол. Находясь у нее в гостях, мужчина надругался над ней.

В беседе с правоохранителями иностранец рассказал, что во время праздника женщина уронила кусок шашлыка, после чего между ними произошла ссора, переросшая в насилие.

«Суд, однако, версию о «кулинарном падении» не оценил, признав показания подсудимого попыткой избежать ответственности», – сообщается в публикации.

Правоохранители также выяснили, что мигрант находился на территории России нелегально. Учитывая это и совершенное преступление, фигуранта приговорили к семи годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, он выплатит женщине компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Фигурант пытался обжаловать приговор, но наказание не смягчили.

Ранее россиянин проткнул жену шампуром из ревности.

 
Рекордная волна новых ГОСТов: зачем изменят 2000 стандартов и как это повлияет на продукты
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

