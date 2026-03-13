США объявили награду за информацию о новом верховном лидере Ирана

Госдеп США объявил награду $10 млн за информацию о лидере Ирана Моджтабе Хаменеи
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Госдепартамент США объявил награду до $10 млн за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других высокопоставленных чиновниках Исламской Республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Госдепа, вознаграждение предлагается в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним структур.

В список лиц, за информацию о которых положена награда, включены секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, замглавы администрации верховного лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази, военный советник Яхья Рахим Сафави, министр внутренних дел Эскандар Момени и министр разведки Исмаил Хатиб.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана рассказал о потере родных в результате ударов США и Израиля.

 
