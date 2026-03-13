Стало известно, когда пройдут слушание в апелляционном суде по делу футболиста Промеса

Стали известны даты слушаний по делу экс-игрока московского «Спартака» Квинси Промеса в апелляционном суде Нидерландов, передает RTL Boulevard.

Слушания состоятся 30 ноября, 2 декабря и 4 декабря 2026 года. Игроку не обязательно находится под стражей до конца осени. На каждом формальном слушании адвокаты футболиста есть возможность попросить судей освободить его до рассмотрения дела по существу.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

8 июля 2025 года состоялось досудебное слушание по вопросу дальнейшего заключения, по итогам которого и было принято решение о продлении заключения до 2026 года.



Ранее суд отказал экс-игроку «Спартака» в досрочном освобождении.