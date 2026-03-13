В Швеции задержали капитана судна Sea Owl 1

Капитан танкера Sea Owl 1 задержан в Швеции по подозрению в использовании поддельных документов. Об этом сообщила прокуратура королевства.

Прокурор Адриен Комбье-Хогг сообщил, что в течение дня на борту судна проводились, также были допросы членов экипажа.

«Я принял решение задержать капитана <...> по подозрению в использовании поддельных документов, что является уголовным преступлением», — сказал прокурор.

В выходные подозреваемого снова допросят в присутствии государственного защитника.

О задержании танкера Sea Owl I с россиянами на борту стало известно 13 марта. По предварительным данным, к судну применили меры из-за вопросов властей Швеции к его техническому состоянию и соблюдению требований экологической безопасности. На тот момент утверждалось, что к членам экипажа у шведской стороны претензий нет. Посольство России в Швеции сообщило, что российским морякам будет оказана вся необходимая консульская помощь.

Ранее в ЕК заявили, что Грузия пообещала не принимать суда «теневого флота».

 
