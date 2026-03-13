Армия Ирана нанесла удары по расположению руководства Израиля

Al Jazeera: Иран атаковал 10 мест, где находилось руководство Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по 10 местам, где могли находиться представители руководства Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на КСИР.

«Целями были 10 мест проживания [израильских] лидеров [на территории Израиля]», — отмечается в заявлении корпуса.

КСИР уточнил, что семь из 10 атакованных целей находились в Тель-Авиве, две — в Ришон-ле-Ционе и одна — в Шохаме.

13 марта командующий Воздушно-космическими силами КСИР, генерал Маджид Мусави заявил, что войска Ирана нанесли самый мощный ракетный удар по Израилю с начала эскалации. По его данным, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от одной до двух тонн по определенным целям на «оккупированных территориях».

Он отметил, что атака нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения Израиля, в результате чего Иран взял под контроль еще одну часть израильского неба.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран объявил о проведении мощнейшей атаки на объекты США и Израиля с начала конфликта.

 
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
