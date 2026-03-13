В Подмосковье 15-летний подросток поджег бензоколонки

Telegram-канал «Татьяна Витушева»

Молодого человека подозревают в поджоге пунктов АЗС. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На юношу вышли после того, как в поселке Пионерский и селе Онуфриево загорелись бензоколонки.

«В результате происшествия на заправочных комплексах выгорели две бензоколонки, пострадавших нет», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность подозреваемого, им оказался 15-летний школьник. В беседе с полицейскими он заявил, что неизвестные давали ему указания в мессенджере. Подробности о том, как он попал под влияние анонимов, неизвестно.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку. По ее результатам примут решение.

До этого подобный случай произошел в Петербурге. Юноша приехал на заправку, облил бензином и поджег. На допросе он заявил, что неизвестные якобы угрожали применить силу к его родственникам, если молодой человек не согласится.

Ранее в Москве задержали подростка за поджог банкомата.

 
