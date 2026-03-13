Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Формула-1» отменит Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии будут отменены из-за военного конфликта
NIKOLAY KOMAROV/SMP Karting

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на апрель, будут отменены из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, передает «Би-би-си».

Решение об отмене гонок будет принято до конца текущей неделе. Отмечается, что из-за вооруженного конфликта существует слишком большой риск для персонала.

Замены отмененным гонкам не будет — календарь чемпионата сократится до 22 этапов.

13 марта британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации к спринтерской гонке второго этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Китая.

Расселл преодолел круг за 1 минуту 31,520 секунды. Второе место занял его партнер по команде итальянец Кими Антонелли с отставанием 0,289 секунды. Третьим стал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,621). Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сумел показать только восьмое время.

Ранее стал известен победитель Гран-при Австралии «Формулы-1».

 
Теперь вы знаете
Рекордная волна новых ГОСТов: зачем изменят 2000 стандартов и как это повлияет на продукты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!