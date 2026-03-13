«Формула-1» отменит Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии будут отменены из-за военного конфликта

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на апрель, будут отменены из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, передает «Би-би-си».

Решение об отмене гонок будет принято до конца текущей неделе. Отмечается, что из-за вооруженного конфликта существует слишком большой риск для персонала.

Замены отмененным гонкам не будет — календарь чемпионата сократится до 22 этапов.

13 марта британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации к спринтерской гонке второго этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Китая.

Расселл преодолел круг за 1 минуту 31,520 секунды. Второе место занял его партнер по команде итальянец Кими Антонелли с отставанием 0,289 секунды. Третьим стал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,621). Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сумел показать только восьмое время.



