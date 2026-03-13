Realme представил новые устройства в урбанистическом природном дизайне

Realme возобновила сотрудничество с японским дизайнером Наото Фукасавой спустя три года перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в рамках партнерства представлены смартфоны серии Realme 16 Pro и наушники Buds Air 8 в концепции урбанистического природного дизайна.

В компании уточнили, что новинки выполнены с применением биоразлагаемого органического силикона — материала, полученного из переработанного растительного волокна. Это первое в отрасли использование экоматериала в корпусе смартфона. Силикон сочетает тактильный комфорт, устойчивость к загрязнениям и долговечность.

Новый смартфон представлен в двух цветовых гаммах: золотой и серой. Дизайн вдохновлен природными текстурами: золотой оттенок имитирует спелый пшеничный колос, серый — отполированную речную гальку.

Корпус смартфона толщиной 8,49 мм выполнен по технологии непрерывных линий, обеспечивающей комфорт в повседневном использовании. Кроме того, модуль камеры дополнен зеркальным покрытием по технологии Luxury PVD Craftsmanship с покрытием для защиты от царапин.

В свою очередь, наушники Buds Air 8 также изготовлены из биоразлагаемого силикона и доступны в трех цветах: золотом, сером и фиолетовом. Зарядный кейс повторяет повторяет элементы дизайна камеры смартфона, включая скошенные под углом 45 градусов края и закругленные углы.

Напомним, ранее Realme и Фукасавы совместно работали над смартфонами Realme Х, Х2 Pro, GT и GT 2 Pro. Философия дизайнера основана на принципе without thought — создании устройств, интуитивно понятных с первого прикосновения.