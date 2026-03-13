Легенда «Зенита» и «Спартака» предсказал победителя в их матче

Экс-футболист Деменко: «Зенит» выиграет у «Спартака» или будет ничья
Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от их противостояния в центральном матче 21-го тура РПЛ, предсказав победителя.

«Сложный матч для обеих команд. Вот у «Спартака» мы сейчас видим характер. Все-таки команда, с одной стороны, понятно, играет с «Акроном», но все равно проявляет себя, забивает четыре мяча. Да, «Динамо» проиграли в Кубке, поэтому у «Спартака» есть проблемы. Что касается «Зенита», он вроде выглядит неплохо, но мы видим эти осечки, как с «Оренбургом». Что это было? Опять же, недонастрой, невезение? Ну бывает такое, конечно, в футболе, как два пенальти не забиваешь, при том что выигрываешь 1:0 и потом проигрываешь. Сложный был матч. На бумаге, понятно, «Зенит» выглядит вроде предпочтительнее, тем более играет дома – все-таки это тоже важный момент. Но «Спартак» демонстрировал, что против «Зенита» может играть. Поэтому будет игра 50 на 50. Тут не знаешь, кто может действительно выиграть. Но все же думаю, «Зенит» минимально выиграет либо будет ничья», — отметил специалист.

«Зенит» в данный момент занимает второе место в РПЛ с 42 очками, на один балл отставая от лидирующего действующего чемпиона «Краснодара». «Спартак» с 35 баллами располагается на шестой строчке таблицы.

Ранее глава РПЛ назвал беспрецедентным судейство после рестарта чемпионата.

 
