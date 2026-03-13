Мирошник заявил, что «шарик самопиара» Зеленского лопнул

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Мирошник: шарик самопиара Зеленского лопнул после слов Трампа о дронах ВСУ
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Попытка самопиара украинского лидера Владимира Зеленского не увенчалась успехом из-за отказа американского президента Дональда Трампа от помощи Украины в борьбе с дронами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Так долго и любовно надуваемый шарик самопиара Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами, так резко, но ожидаемо схлопнулся», — написал он.

Таким образом Мирошник прокомментировал слова Трампа о том, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана.

13 марта Трамп выразил мнение, что Россия, скорее всего, «немного помогает» Ирану. Американский лидер считает эту поддержку незначительной.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Пресс-служба Кремля заявила, что главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе начатую США и Израилем военную операцию. Путин высказался о необходимости скорейшей деэскалации конфликта.

Ранее в G7 призвали Трампа как можно скорее закончить войну с Ираном.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!