Мирошник заявил, что «шарик самопиара» Зеленского лопнул

Мирошник: шарик самопиара Зеленского лопнул после слов Трампа о дронах ВСУ

Попытка самопиара украинского лидера Владимира Зеленского не увенчалась успехом из-за отказа американского президента Дональда Трампа от помощи Украины в борьбе с дронами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Так долго и любовно надуваемый шарик самопиара Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами, так резко, но ожидаемо схлопнулся», — написал он.

Таким образом Мирошник прокомментировал слова Трампа о том, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана.

13 марта Трамп выразил мнение, что Россия, скорее всего, «немного помогает» Ирану. Американский лидер считает эту поддержку незначительной.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Пресс-служба Кремля заявила, что главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе начатую США и Израилем военную операцию. Путин высказался о необходимости скорейшей деэскалации конфликта.

Ранее в G7 призвали Трампа как можно скорее закончить войну с Ираном.