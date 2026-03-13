В Ираке объявили награду за информацию о военных США

«Исламское сопротивление Ирака» пообещало 50 млн динаров за данные о военных США

Шиитская вооруженная группировка «Исламское сопротивление Ирака» объявила награду за информацию о местонахождении военнослужащих США на территории Ирака. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Группировка пообещала гражданам вознаграждение в размере 50 млн иракских динаров ($38 тысяч) за сведения о местоположении американских военных и сотрудников разведки США.

5 марта «Исламское сопротивление Ирака» объявило об уничтожении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. В заявлении говорится, что дрон был сбит в небе над расположенной в северной части Ирака провинцией Салах-эд-Дин.

