Петро обвинил экс-президента Дуке в катастрофе военного самолета в Колумбии

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил бывшего главу государства Ивана Дуке в причастности к катастрофе военно-транспортного самолета ВВС страны. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

По словам Петро, в 2020 году колумбийские власти приобрели у США самолет 1983 года выпуска. Он заявил, что прежнее руководство страны не обеспечило обновление авиационной техники, отдав предпочтение другим расходам.

Президент также отметил необходимость ускорить закупку новой техники и поручил правительству заняться этим вопросом.

Военно-транспортный самолет Hercules C-130 разбился в департаменте Путумайо на юге Колумбии. На его борту находились 117 пассажиров, преимущественно военнослужащие, а также 11 членов экипажа. По меньшей мере 66 человек не выжили. Авиакатастрофа произошла в районе Пуэрто-Легисамо вскоре после взлета. На месте крушения продолжаются спасательные работы.

