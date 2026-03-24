На Гоа российского тревел-блогера нашли мертвым в арендованной комнате

SHOT: на Гоа в съемной комнате обнаружили тело россиянина
Telegram-канал «SHOT»

Россиянина обнаружили мертвым в арендованной комнате на Гоа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 49-летний турист по имени Василий отдыхал на курорте Морджим, который часто называют «русской деревней» из-за большого числа русскоговорящих жителей.

Как отмечается, владелец комнаты пришел с проверкой, однако ему долго не открывали. После этого он вызвал полицию. Правоохранители вскрыли помещение и нашли тело мужчины. Сейчас проводится расследование, чтобы установить причину смерти, при этом каких-либо зацепок пока нет.

По информации источника, перед поездкой на Гоа мужчина жил в Нижнем Новгороде и с 2012 года состоял на учете у нарколога. Также он вел тревел-блог, его последнее видео было снято в одном из индийских храмов.

До этого гражданку России нашли мертвой в одной из гостиниц Тбилиси. По данным следствия, женщина прилетела в страну 16 марта и остановилась в отеле в столице. Сопровождавший ее мужчина рассказал, что она вместе с подругой употребляла наркотики.

Ранее в Таиланде нашли мертвого россиянина с запиской с извинениями.

 
