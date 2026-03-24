На Гоа российского тревел-блогера нашли мертвым в арендованной комнате

Россиянина обнаружили мертвым в арендованной комнате на Гоа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 49-летний турист по имени Василий отдыхал на курорте Морджим, который часто называют «русской деревней» из-за большого числа русскоговорящих жителей.

Как отмечается, владелец комнаты пришел с проверкой, однако ему долго не открывали. После этого он вызвал полицию. Правоохранители вскрыли помещение и нашли тело мужчины. Сейчас проводится расследование, чтобы установить причину смерти, при этом каких-либо зацепок пока нет.

По информации источника, перед поездкой на Гоа мужчина жил в Нижнем Новгороде и с 2012 года состоял на учете у нарколога. Также он вел тревел-блог, его последнее видео было снято в одном из индийских храмов.

