В Совфеде рассказали, кого Трамп может обвинить в провале операции в Иране

Последние заявления президента США Дональда Трампа создают ощущение того, что он намерен «выпутаться» из «иранской ловушки» и обвинить главу Пентагона Пита Хегсета в неудачном исходе операции. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению сенатора, Трамп может выставить Хегсета виновным в «не слишком успешном» исходе для США, так как именно министр войны США заявлял, что война станет «легкой прогулкой», и был «в публичном поле самым яростным поборником войны».

«Выбор может быть верным: именно Хегсет был в публичном поле самым яростным поборником войны и все это время горячо доказывал, что она вот-вот закончится полной победой США. [Джей Ди] Вэнс держался в стороне, а [Марко] Рубио был весьма осторожен, предоставив горячему Хегсету — обладателя тату в виде креста крестоносцев на груди — играть роль первой скрипки при дирижере Трампе», — объяснил Пушков.

Кроме того, Пушков отметил, что Трамп «готовит почву» для того, чтобы подать устранение части иранского руководства как состоявшуюся «смену режима», что, с точки зрения сенатора, «не так». Сенатор подчеркнул, что сейчас Трампа, скорее всего, сильнее всего волнует блокировка Ормузского пролива, и если президент США сумеет его разблокировать, то это станет для него «главным доводом» в пользу своей победы.

«Все это означает, что, при всей превосходящей военной мощи США, Трампу надо срочно искать выход из ситуации. Рискованные заявления о переговорах с Ираном, которых, как заявляет иранская сторона, на деле нет, долго цены на нефть ниже 100 долларов за баррель не удержат», — отметил американский лидер.

23 марта президент США Дональд Трамп рассказал, что отложит удары по энергообъектам и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней из-за состоявшихся «успешных переговоров» с Ираном. Также Трамп пояснил, что на переговорах обсуждается отказ Ирана от ядерного оружия и обогащения урана. Американский лидер указал на то, что контакты состоялись по инициативе иранской стороны.

Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи заявил, что переговоры с США в нынешних обстоятельствах не имеют смысла. А официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что Иран напрямую не ведет переговоров с Вашингтоном, однако посредники передали Тегерану послание от американцев.

