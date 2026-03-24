Чита и Сочи обогнали Москву по стоимости лабораторных исследований

В Чите и Сочи цены на анализы оказались выше, чем в Москве

В 2025 году региональная дифференциация стоимости лабораторных исследований показала неожиданные результаты: разница в средней цене анализов между городами почти достигла двух раз, при этом Москва уступила лидерство регионам.

К такому выводу пришли эксперты КГ «ДИАКОН» по итогам исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Диапазон средних цен по стране варьируется от 350 рублей в Липецке и во Владивостоке до 710 рублей в Чите. Для большинства крупных городов-миллионников (Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород) характерен узкий ценовой коридор в 400–500 рублей.

Связь между размером города и стоимостью анализов носит умеренный характер: в более крупных городах цены в среднем выше, однако эта зависимость не является определяющей. В ряде случаев наблюдаются значительные отклонения от общего тренда — как в сторону более высоких, так и более низких значений.

Неожиданным фактом стало то, что Москва (655 руб.) занимает лишь третье место по дороговизне, уступая Чите (710 руб.) и Сочи (674 руб.). В Санкт-Петербурге средний чек составляет 585 руб. Исследование также показало, что размер города лишь частично объясняет уровень цен (наблюдается лишь умеренная положительная связь).

В крупных городах стоимость в среднем несколько выше, но есть яркие аномалии. Например, Чита (население 333 тыс.) демонстрирует самые высокие цены, а Владивосток (592 тыс. жителей) предлагает самые дешевые услуги на уровне 350 руб. Такие отклонения указывают на то, что ценовая политика формируется на уровне конкретного локального рынка. Даже города сопоставимого размера могут демонстрировать принципиально разные уровни цен, что подчеркивает влияние региональных факторов.

Анализ минимальных цен показал, что самые выгодные предложения на базовую биохимию (АЛТ, АСТ, железо по 140 руб.) зафиксированы в Липецке, а рекордный минимум на глюкозу (100 руб.) предлагает Курск. При этом распределение минимальных цен по анализам также неравномерно: сразу несколько городов регулярно попадают в число самых доступных по стоимости. Так, Липецк и Пермь демонстрируют минимальные цены на ряд базовых биохимических исследований (около 140 руб.), Владивосток — на ряд гормональных и биохимических анализов, а Курск предлагает минимальную стоимость анализа на глюкозу — около 100 руб.

«Ценовая политика клиник далеко не всегда продиктована статусом миллионника или уровнем столичных зарплат. В ряде небольших городов мы видим аномально высокие цены, что может быть связано со сложной логистикой биоматериалов или монополизацией локального рынка, тогда как на Дальнем Востоке или в Черноземье цены остаются минимальными», — отмечает Андрей Варивода, председатель совета директоров ГК «ДИАКОН».

Исследование показывает, что стоимость медицинских анализов все жестче привязывается к локальным условиям конкретного региона, разрушая стереотип о том, что самые дорогие медицинские услуги оказываются исключительно в столице.

Таким образом, средние значения по стране скрывают значительную региональную дифференциацию: ключевую роль играют не столько размер города, сколько локальные особенности рынка, которые формируют как ценовые аномалии, так и зоны минимальной стоимости лабораторных услуг.

