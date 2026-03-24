Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Пьяный пациент напал на хирурга в тверской больнице

Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Тверской области полиция задержала 49-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на врача-хирурга в Кимрской центральной районной больнице. Об этом сообщает УМВД по Тверской области.

Ночью бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину после семейного конфликта. Пьяный дебошир напал на врача-хирурга, который оказывал ему помощь. Он публично оскорблял и угрожал медику.

Прибывшие полицейские задержали нарушителя. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого пациент избил медсестру и анестезиолога в нижегородской больнице. Медсестра подошла к поступившему пациенту, чтобы измерить давление, но мужчина отреагировал неадекватно и неожиданно набросился на нее. На крики прибежали другие сотрудники, тогда агрессор атаковал врача-анестезиолога. Очевидцы вызвали полицию. Пострадавших доставили в травмпункт, где диагностировали у них переломы костей носа и другие повреждения.

Ранее екатеринбурженка избила врача из-за отказа в приеме без очереди.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
