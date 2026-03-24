Пьяный пациент напал на хирурга в тверской больнице

В Тверской области полиция задержала 49-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на врача-хирурга в Кимрской центральной районной больнице. Об этом сообщает УМВД по Тверской области.

Ночью бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину после семейного конфликта. Пьяный дебошир напал на врача-хирурга, который оказывал ему помощь. Он публично оскорблял и угрожал медику.

Прибывшие полицейские задержали нарушителя. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого пациент избил медсестру и анестезиолога в нижегородской больнице. Медсестра подошла к поступившему пациенту, чтобы измерить давление, но мужчина отреагировал неадекватно и неожиданно набросился на нее. На крики прибежали другие сотрудники, тогда агрессор атаковал врача-анестезиолога. Очевидцы вызвали полицию. Пострадавших доставили в травмпункт, где диагностировали у них переломы костей носа и другие повреждения.

Ранее екатеринбурженка избила врача из-за отказа в приеме без очереди.