Россиянам рассказали, как действовать при давлении мошенников

Сотрудники правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах и не предлагают участвовать в операциях, перевозить посылки или совершать противоправные действия. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что при любых подозрительных звонках или сообщениях необходимо перепроверять информацию. Если собеседник представляется сотрудником госоргана, рекомендуется завершить разговор и перезвонить по официальному номеру. Если речь идет о якобы полицейских, следует предложить решить вопрос лично в отделении, без дистанционных указаний. При вопросах, связанных с банком или деньгами, нужно обращаться через официальное приложение или по номеру на карте.

В МВД также советуют обсуждать подобные ситуации с близкими, чтобы снизить давление и трезво оценить происходящее. Правоохранители отмечают, что мошенники часто создают стрессовую обстановку, чтобы лишить человека способности критически мыслить, поэтому важно сохранять спокойствие.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что нельзя выполнять незаконные действия ни при каких обстоятельствах, даже если неизвестные угрожают уголовным преследованием, называют происходящее «операцией» или обещают вознаграждение.

В МВД рекомендуют фиксировать все детали: записывать номер телефона, сохранять переписку и запоминать разговор. Также стоит предупредить родных и друзей, так как мошенники могут попытаться связаться и с ними.

При первых признаках попытки вовлечения в противоправную деятельность нужно немедленно обратиться в полицию по номерам 102 или 112, либо лично подать заявление в ближайшем отделении.

Ранее МВД предупреждало о схеме мошенничества с использованием уведомлений о входе на портал mos.ru.