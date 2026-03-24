Психолог объяснила тоску по Родине в релокации

Психолог Гончарова: в релокации часто скучают по рутине и предсказуемому стрессу
Тоска по дому после переезда в другую страну может накрыть даже тех, кто уезжал осознанно и по плану. О причинах такого состояния «Газете.Ru» рассказала клинический и организационный психолог, системный семейный психотерапевт Диана Гончарова.

Специалист объяснила, что одна из причин, по которой в релокации развивается тоска по родине, — срочный отъезд и тревожный фон. В таком состоянии многие скучают по рутине и предсказуемому стрессу. Например, по проектам на работе, школьным оценкам у ребенка, бытовым вопросам. Все это раздражало, но оставалось знакомым и управляемым дома. На новом месте стресс становится сильнее из-за новой работы, коллектива, школы, учителей.

Влияет на эмоциональное состояние и разрыв социальных связей, продолжила Гончарова. В России встречи с друзьями и поездки к родителям могли быть привычной рутиной, а за границей круг общения приходится собирать заново. Психолог напомнила популярную фразу: друзья в иммиграции — это новая семья. Но она подчеркнула, что на ее создание уходят силы. Нужно знакомиться, по-новому себя предъявлять, понимать, готовы ли люди к близкому контакту или общению на дистанции. Среди местных друзей найти сложнее, поэтому чаще общение складывается с такими же релокантами, что может тормозить интеграцию в новое сообщество.

«Сильно влияет и быт. На новом месте пропадают привычные кафе, театры, «свой» консьерж. Меняются даже вода, воздух, продукты, графики работы магазинов, иногда отсутствует доставка. Люди скучают по докторской колбасе, селедке, сырникам», — прокомментировала клинический психолог.

По словам Гончаровой, некоторые испытывают стыд из-за того, что за границей россиян часто негативно оценивают через политические действия страны. Возникают вопросы, а можно ли говорить, что ты русский, как это воспринимают окружающие. Когда рядом нет «своей» группы людей, которые разделяют ценности и взгляды на будущее, растут тревога и одиночество, констатировала эксперт.

Клинический психолог добавила, что со временем усиливается тоска и по культурной среде. На контрасте заметнее разница между российской прямолинейностью и привычной улыбчивостью жителей других стран. Человеку может не хватать именно своего способа общения. Параллельно у многих быстрее растет привязанность к традициям — Масленице, Пасхе и другим важным праздникам. Новый год внезапно становится важнее, чем дома, потому что окружение не поддерживает традицию его отмечать.

«Отдельно я бы отметила, как тяжело в релокации семьям с детьми. Родителям бывает трудно принять, что дети постепенно переходят на язык страны, где живут, читают другие книги и впитывают другую школьную среду. Добавляется тревога о будущем, особенно получится ли говорить с внуками на родном языке. Сюда же примыкают претензии к образованию. Кто-то начинает скучать по «советской» школе с аккуратными тетрадями, строгими требованиями и понятными правилами, тогда как в международных школах часто дают больше времени на адаптацию и мягче относятся к ошибкам», — подчеркнула собеседница издания.

Гончарова предложила честно взвесить приобретения и потери после переезда. Если он дает новые возможности для семьи (в работе, доходе), это может оправдать цену перемен. Но цена реальна — социальные связи, привычный комфорт, чувство своих людей и родного языка. Важно понимать, что именно вы теряете и зачем вам это нужно. При сильной тревоге или затяжной подавленности лучше обсудить состояние со специалистом, чтобы подобрать персональные шаги адаптации.

