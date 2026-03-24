Генерал спрогнозировал недовольство в американском обществе из-за Ирана

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Если война США с Ираном затянется, и Вашингтон введет сухопутные войска на территорию Исламской республики, то недовольство внутри США увеличится. Об этом газете New York Times (NYT) рассказал американский генерал в отставке Стэнли Маккристал.

«К счастью, сегодня у нас было немного жертв, но у каждой жертвы есть семья, и она несет в себе горе. Мы должны помнить об этом. Но если война затянется, и, например, станет более ожесточенной — если мы перебросим войска на землю, будь то в сам Иран или в соседние с ним районы, — число жертв возрастет. Недовольство увеличится», — отметил он.

По словам генерала в отставке, из-за затянувшейся войны в обществе может возникнуть «раскол и обида» между гражданским населением и военными. И если на ранних этапах войны они не проявляются, то со временем американцы смогут все это увидеть, отметил он.

Также генерал подчеркнул, что действия США в Иране порождают «обиду» и у иранского населения, что может выйти Вашингтону боком. От отметил, что в итоге ситуация для Америки может сложиться «не сильно лучше», чем до конфликта.

«Я думаю, что за каждым человеком, которого мы убиваем при бомбардировках Ирана, стоят брат, сестра, отец, мать, и вряд ли кто-то из них скажет: «Ну да, всё в порядке. Вы убили моего отца, но это была геополитическая необходимость с вашей стороны». Мы так не реагируем. <…> Ни одна из войн, с которыми я знаком, не является чистой, благополучной и не приводит к тому результату, которого мы действительно хотим», — сказал генерал в отставке.

23 марта газета The New York Times написала, что командование американской армии обсуждало возможность переброски на Ближний Восток воздушного десанта численностью в бригаду. Также CBS News сообщал, что в захвате иранского острова Харк может поучаствовать 2,5 тыс. морских пехотинцев из 31-го экспедиционного подразделения.

Кроме того, 23 марта израильская газета The Jerusalem Post написала, что США ускорили переброску морских пехотинцев и военно-морских сил США на Ближний Восток, так как решение о захвате острова Харк почти принято.

Ранее СМИ сообщили о бессилии стран Персидского залива в отношении США.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!