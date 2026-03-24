Российский суд оценил врачебную ошибку, стоившую пациенту жизни, в 500 тысяч рублей

На Урале врачи не смогли вовремя диагностировать опухоль и погубили пациента

Суд в Свердловской области оценил ошибку врачей, стоившую жизни пациента, в полмиллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В течение длительного времени мужчина наблюдался в Тавдинской ЦРБ, где проходил профилактические осмотры и диспансеризацию, однако серьезная патология вовремя выявлена не была. Согласно экспертному заключению, врачи при осмотрах не распознали признаки злокачественного новообразования дна полости рта с вовлечением корня языка.

Лишь в марте 2025 года при специализированном осмотре оториноларинголог обнаружил опухоль с поражением языка и увеличением шейных лимфоузлов, а онколог в тот же день констатировал запущенную стадию рака. Вскоре мужчины не стало, его пожилая мать обратилась в прокуратуру с заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну.

Проверка установила несвоевременное проведение необходимых диагностических мероприятий и нарушения при ведении меддокументации. Прокурор подал в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу женщины. Тавдинский районный суд частично удовлетворил требования надзорного ведомства, присудив пенсионерке 500 тыс. рублей.

