Названы последствия ужесточения требований к семьям мигрантов

Ужесточение требований к семьям трудовых мигрантов в России выглядит достаточно рационально, поскольку заставляет заранее решать вопросы их содержания и дальнейшего статуса взрослых детей. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев.

Госдума 18 марта одобрила в первом чтении инициативу, которая предусматривает более жесткие правила для трудовых мигрантов и членов их семей. Документ предполагает, что после 18 лет дети иностранных работников смогут остаться в России только при наличии законных оснований, в том числе после оформления патента. В ином случае им нужно будет покинуть страну в течение 30 дней. На этом фоне обсуждается, скажется ли нововведение на рынке труда, поведении семей мигрантов и административной практике в сфере контроля за пребыванием иностранцев.

«Предлагаемая модель фактически состоит из двух частей. Первая часть связана с материальным обеспечением семьи мигранта. Если работник хочет перевезти в Россию близких, он должен понимать, за счет каких средств будет их содержать. Именно на это направлено требование о доходе не ниже МРОТ на каждого неработающего члена семьи. Вторая часть касается детей мигрантов после достижения совершеннолетия. После 18 лет они должны либо легально встроиться в российский рынок труда, либо покинуть страну», — отметил Николаев.

Он уточнил, что речь идет о трудоустройстве в официальном порядке, что для экономики только плюс. Если же законных оснований оставаться в России нет, тогда выезд в течение 30 дней выглядит скорее как переходный срок для оформления необходимых документов или принятия решения, считает экономист.

Николаев добавил, что такая мера вряд ли заметно повлияет на общий приток иностранной рабочей силы. По оценке эксперта, для мигрантов определяющим остается не этот фактор, а общее состояние экономики и возможность нормально зарабатывать в России. Поэтому существенных изменений к финальному чтению инициативы Николаев не ожидает.

