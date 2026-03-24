СМИ сообщили о бессилии стран Персидского залива в отношении США

Страны Персидского залива недовольны тем, что не могут оказать существенного влияния на администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

«Как заявили арабские официальные лица, страны Персидского залива едины в своем недовольстве Ираном. Но их также возмущает осознание того, что, несмотря на партнерство в сфере безопасности и значительные инвестиции в отношения с США, они не могут оказать существенного влияния на решения администрации Трампа», — пишет WSJ.

При этом газета отмечает, что союзники США в Персидском заливе постепенно присоединяются к борьбе против Ирана и ужесточают свою позицию в отношении страны. Так, источники отметили, что Саудовская Аравия недавно согласилась разрешить американским войскам использовать свою авиабазу имени короля Фахда на западной стороне Аравийского полуострова. Также газета пишет, что в ОАЭ закрылись учреждения, связанные с иранским режимом, и власти страны уже предупредили Иран о возможности заморозки иранских активов на миллиарды долларов.

Кроме того, арабские чиновники отмечают, что лидеры стран Персидского залива, в частности ОАЭ и Саудовской Аравии, в ходе регулярных телефонных разговоров оказывают давление на Трампа, требуя уничтожить военный потенциал Ирана.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что страны Персидского залива сделали Ирану «последнее предупреждение» в связи с продолжающимися ракетными ударами по их территории и пообещали ответить, если атаки не прекратятся.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что отложит удары по энергообъектам и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней из-за «успешных переговоров». Также Трамп рассказал, что на переговорах обсуждается отказ Ирана от ядерного оружия и обогащения урана.

При этом представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи отметил, что переговоры с США в текущих условиях бессмысленны. А официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пояснил, что Иран не ведет переговоры с Вашингтоном, но получил от посредников послания от американской стороны.

Ранее СМИ стали известны планы Пентагона по отправке войск на Ближний Восток.