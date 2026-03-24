Стало известно, сколько россиян брали кредиты в последние пару лет

Большинство опрошенных россиян (76%) взяли кредиты за последние два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего респонденты оформляли потребительские кредиты (17% опрошенных), микрозаймы (16%) или занимали деньги у друзей или родственников (15%). 
Россияне прибегали к заемным средствам из-за необходимости в крупной покупке (27% опрошенных) или отсутствия свободных денег на повседневные нужды (24%).

При этом 46% респондентов выплачивают задолженности по кредитам легко и вовремя. Еще 34% испытывают с платежами по займам небольшие затруднения, а 20% часто сталкиваются с проблемами при оплате.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

20 марта ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15%. Динамика ставок по кредитам повторяет траекторию движения ключевой ставки, но медленнее, чем по вкладам. Что будет с кредитами после решения ЦБ в ближайшие две недели — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам пообещали, что кредиты подешевеют к лету.

 
