Мужчина накормил белого медведя колбасой в зоопарке Челябинска

В Челябинском зоопарке посетитель бросил в вольер к белому медведю батон колбасы в пластиковой упаковке. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Инцидент произошел 22 марта, на территорию зоопарка пришел мужчина с большим рюкзаком, из которого он доставал разные виды колбасы в пластиковых упаковках. Посетитель успел молниеносно закинуть батон докторской колбасы в вольер к белым медведям.

Хищник Сеня съел колбасу, но упаковку не тронул. Сейчас он под наблюдением ветеринаров и зоологов, признаков отравления у медведя нет. В зоопарке напоминают, что кормить животных любой принесенной с собой едой запрещено, и просят в случае подозрительных действий обращаться к охранникам.

До этого в Ленобласти гости зоопарка накормили медведя сгущенкой. Инцидент произошел в Токсово, группа молодых людей кинула банку сгущенки в вольер к бурому медведю. Хищник успел попробовать угощение и отравился.

Ранее посетитель пермского зоопарка пытался накормить белых медведей неизвестными таблетками.

 
