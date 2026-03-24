В «Балтике» отказались извиняться перед тренерами ЦСКА

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «Матч ТВ» заявил, что не будет извиняться перед тренерским штабом столичного ЦСКА после конфликта, случившегося в матче 21-го тура РПЛ.

«Я уже приносил извинения перед болельщиками. Извиняюсь перед всеми людьми, которым не безразличен футбол. Исключение — тренерский штаб ЦСКА. С моей стороны не было ничего провокационного», — заявил Талалаев.

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.

Челестини по итогам пропустил только одну игру — с махачкалинским «Динамо», которая состоялась 21 марта.

Ранее Андрей Талалаев заявил, что не уважает наставника ЦСКА Фабио Челестини.