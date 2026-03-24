Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

В «Балтике» отказались извиняться перед тренерами ЦСКА

Тренер «Балтики» Талалаев отказался извиняться перед коллегами из ЦСКА
ФК «Балтика»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «Матч ТВ» заявил, что не будет извиняться перед тренерским штабом столичного ЦСКА после конфликта, случившегося в матче 21-го тура РПЛ.

«Я уже приносил извинения перед болельщиками. Извиняюсь перед всеми людьми, которым не безразличен футбол. Исключение — тренерский штаб ЦСКА. С моей стороны не было ничего провокационного», — заявил Талалаев.

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.

Челестини по итогам пропустил только одну игру — с махачкалинским «Динамо», которая состоялась 21 марта.

Ранее Андрей Талалаев заявил, что не уважает наставника ЦСКА Фабио Челестини.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!