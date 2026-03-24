«Очень неожиданная смерть»: Милонов — о скончавшемся депутате Швыткине

Скончавшийся на 61-м году жизни зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин был настоящим человеком, которого запомнят коллеги. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов, отметив, что теперь ему не с кем будет пошутить.

«Какой кошмар. Смерть всегда неожиданна, но с Юрием это неожиданно вдвойне. Он настоящий такой был полицейский, милиционер, настоящий человек, где-то прямой, принципиальный. С ним неплохо были знакомы. В общем, честно говоря, такая очень неожиданная история, очень неожиданная смерть. И думаю, что действительно мы его запомним все. Он так же, как и некоторые из нас, пошел на контракт, был в зоне специальной военной операции, хотя и возраст у него уже был, и болячки кое-какие были. Все нормально, пошел, в БАРС «Каскад», по-моему, служил. Жалко, конечно, его, жалко. Не с кем будет пошутить теперь», — сказал он.

О том, что заместитель председателя комитета по обороне от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин скончался в возрасте 60 лет, 23 марта сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что смерть Швыткина — невосполнимая потеря, и подчеркнул, что коллегам он запомнится как «скромный, отзывчивый и надежный товарищ».

Юрий Николаевич Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом Государственной думы седьмого и восьмого созывов. За свои заслуги был награжден тремя орденами Мужества, рядом медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе».

Ранее на 91-м году жизни умер бывший посол России в Эстонии Алексей Глухов.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
