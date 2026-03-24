Бывший полицейский притворялся девушкой и изнасиловал ребенка

Британец познакомился со школьницей, выдавая себя за девушку, и изнасиловал ее

В Великобритании осудили бывшего сотрудника столичной полиции. Он надругался над ребенком после онлайн-переписки, в которой притворялся девушкой, сообщает Mirror.

Джеймс Бабб, ныне идентифицирующий себя как женщина по имени Гвен Сэмюэлс, был признан виновным в серии тяжких сексуальных преступлений против несовершеннолетней девочки и молодой женщины.

Как установил суд, мужчина знакомился с жертвами в интернете, выдавая себя за 16‑летнюю девушку, завоевывал их доверие в переписке, а затем переходил к реальному насилию.

Его первой жертвой стала 12‑летняя школьница, с которой Бабб познакомился в чат-рулетке, а спустя несколько месяцев встретился на христианском фестивале и начал ее систематически насиловать и избивать.

Позднее он изнасиловал и вторую потерпевшую, 18‑летнюю девушку, отношения с которой длились несколько лет и сопровождались принуждением к сексу вопреки ее воле.

Суд присяжных признал подсудимого виновным по ряду эпизодов изнасилования и сексуального насилия над ребенком младше 13 лет, а также над совершеннолетней женщиной, совершенных с 2018 по 2024 год. Королевский суд Эйлсбери приговорил Гвен Самюэлс к 24 годам лишения свободы.

«Ключевой момент заключается в том, что вы представляете очень значительную опасность для женщин. Это основано не на вашем трансгендерном статусе, а на вашем уголовном статусе», — подчеркнул судья Джонатан Купер.

Он вынесен осужденному пожизненный запрет на контакт с молодыми женщинами.

