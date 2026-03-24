Глава Еврокомиссии признала болезненным отказ от российского газа

Европа была вынуждена отказаться от российского газа «за одну ночь», и этот шаг оказался «болезненным». Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в парламенте Австралии.

Политик отметила, что рост цен на топливо болезнен для европейцев, тем не менее сейчас лидеры стран ЕС иначе смотрят на «свои зависимости, особенно от российского газа». По словам фон дер Ляйен, были предупреждающие сигналы, и Европа усвоила этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года.

Глава ЕК также предложила депутатам Австралии представить ситуацию, при которой их стране пришлось бы в один миг прекратить продажу железной руды. Фон Дер Ляйен подчеркнула, что в определенном смысле именно это сделали в Европе, запретив российский газ «буквально за одну ночь».

12 марта в США спрогнозировали возможный возврат российских энергоресурсов на рынок Евросоюза. В Bloomberg предположили, что сложившаяся в связи с закрытием Ормузского пролива ситуация может вынудить ЕС отложить намеченный на следующий месяц крайний срок для государств-членов на заключение новых краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России.

Однако фон дер Ляйен исключила возможность закупки российского газа странами — членами ЕС. По ее словам, этого не произойдет, даже если в государствах региона возникнет физическая нехватка энергоресурсов.

Ранее Кирилл Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС.