Россиянам объяснили, чем вызваны проблемы со сном весной

В весенний период люди могут сталкиваться с проблемами со сном из-за авитаминоза и стресса. Об этом «Москве 24» рассказала врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

Она отметила, что смена сезонов часто сочетается с обострением заболеваний и психологическим стрессом, что негативно влияет на качество ночного отдыха. Кроме того, в этот период часто возникает дефицит витаминов и микроэлементов.

«В этом плане особенно критичен недостаток витаминов группы В, магния, селена и цинка, которые регулируют деятельность нервной системы и влияют на уровень активности щитовидной железы. А от работы этого органа зависит и настроение, и качество сна», — отметила Царева.

К причинам бессонницы врач отнесла и нехватку железа и витамина С. Последний помогает нормально усваиваться большинству из названных элементов.

Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что с приходом весны многие люди не испытывают ожидаемой радости, поскольку в этот сезон у людей меняется гормональный фон. По словам специалиста, продолжительность светового дня отражается на работе гипофиза и эпифиза — отделов мозга, регулирующих суточные ритмы и функционирование эндокринной системы. В зимнее время из-за дефицита солнечного света происходит активная выработка мелатонина, оказывающего умеренное седативное действие.

