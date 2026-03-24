Словарь русского языка может пополниться новым необычным словом

Эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская рассказала РИА Новости, что слово «хобихорсинг» может войти в состав одного из словарей русского языка как государственного при условии растущей популярности этого вида спорта.

«Слово «хоббихорсинг» может войти в словарь в том случае, если этот забавный спорт будет становиться популярнее и если представители Федерации хоббихорсинга <...> обратятся к составителям с соответствующим запросом», — поделилась Козловская.

Она уточнила, что «хоббихорсниг» может войти в словарь иностранных слов. Хотя словарь уже выпущен, его планируется регулярно обновлять.

7 марта профессор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова рассказала, что слово «краш», обозначающее объект влюбленности, закрепилось в русском языке и уже к 2020 году вышло за пределы поколения зумеров.

По словам Уховой, у «crush» нет русского эквивалента, который передавал бы недостижимость чувств, а в английском языке это слово связано с семантикой «разрушения» и «сильного удара», что в свою очередь метафорически отражает состояние влюбленности. В словаре Максима Кронгауза «краш» дается следующее определение: это молодежное сленговое слово, обозначающее человека — реального или знаменитость, на которого направлена тайная или недостижимая влюбленность, отметила эксперт.

Ранее выбранное россиянами слово года оказалось запрещено в сочинении на ЕГЭ.