Трейдеры заключили сделки с нефтью на $580 млн за минуты до заявления Трампа об Иране

FT узнала о ставках на нефть за 15 минут до поста Трампа о переговорах с Ираном
Трейдеры сделали ставки на нефть на $580 млн за несколько минут до заявления президента США Дональда Трампа об «очень хороших и продуктивных переговорах» с Ираном, что привело к падению цен на нефть, пишет Financial Times (FT).

Накануне американский президент написал в соцсети Truth Social, что у Соединенных Штатов состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, и он прикажет военным отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

По данным FT, в тот день с 6:49 до 6:50 (по времени Нью-Йорка) было совершено около 6200 сделок с фьючерсами на нефть марок Brent и WTI незадолго до соответствующего поста Трампа. Номинальная стоимость этих сделок составила $580 млн.

Объемы торгов нефтью Brent и WTI резко выросли в один момент, за 27 секунд до 06:50. Фьючерсы на индекс S&P; 500 подскочили в цене сразу после нефтяных торгов, при этом объемы также сильно увеличились.

Заявление президента США в 07:04 привело к мгновенному падению цен на мировых энергетических рынках и скачок фьючерсов на индекс S&P; 500 и европейские акции.

Газета отмечает, что доказать причинно-следственную связь сложно, однако возникает вопрос, кто в тот момент, за 15 минут до публикации поста Трампа, мог быть относительно агрессивным в продаже фьючерсов».

Ранее Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
