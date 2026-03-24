Бангладеш может остаться без АЗС из-за нехватки топлива

Dhaka Tribune: в Бангладеш наблюдается дефицит топлива на автозаправках
В Бангладеш автозаправочные станции (АЗС) могут закрыться из-за нехватки топлива. Об этом пишет газета Dhaka Tribune со ссылкой на Ассоциацию владельцев АЗС страны.

Как пишут авторы публикации, 23 марта бензин продавался только на трех заправочных станциях в столице Бангладеш Дакке. Автомобилисты и мотоциклисты выстроились к ним в очереди.

Однако министр энергетики Икбал Хассан Махмуд Туку заявил, что недостатка топлива в стране не наблюдается, перерыв в поставках составил два дня.

По словам президента Ассоциации владельцев АЗС Назмула Хаки, поставки бензина были приостановлены в праздничные дни, но не дошли до многих АЗС даже после их возобновления.

«Между тем, Ассоциация владельцев автозаправочных станций Бангладеш выразила опасения, что из-за нехватки топлива автозаправочные станции могут закрыться», — говорится в публикации.

23 марта ТАСС сообщал, что на некоторых заправочных станциях в столице ТаиландаБангкоке — пропало дизельное топливо.

По данным телеканала Thai PBS, АЗС во многих провинциях столкнулись с нехваткой топлива из-за повышенного спроса водителей. Некоторые операторы жаловались на сокращение ежедневных квот на поставку, что вынуждало их ограничивать объем топлива, особенно дизельного.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

