Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона на машину

Гладков: в Грайворонском округе ранен мужчина после атаки БПЛА на авто
В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил баротравму и открытую рану руки. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался и будет проходить лечение амбулаторно.

Также, как отметил глава региона, автомобиль получил повреждения.

23 марта в Ракитном от удара беспилотного летательного аппарата загорелся дом. Пожарные прибыли на место и начали тушить пожар. В это время еще один БПЛА атаковал дом, из-за чего сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы. Его доставили в больницу.

Кроме того, по словам главы области, в Белгороде в результате отражения атаки БПЛА повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.

Ранее в Запорожской области БПЛА атаковал мужчину на электросамокате.

 
