Обвиняемый в гибели соседей при пожаре в Москве признал вину

СК: следствие просит арестовать обвиняемого по делу о пожаре на Николоямской

Обвиняемый по делу о гибели нескольких человек при пожаре в жилом доме на улице Николоямской в Москве полностью признал свою вину. Об этом сообщили в ГСУ СК по столице.

В ведомстве также заявили, что следствие намерено ходатайствовать об аресте фигуранта, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Пожар произошел 23 марта. По делу был задержан цирковой артист Евгений Чернов, в квартире которого началось возгорание.

По предварительным данным, на втором этаже загорелся диван из-за непотушенной сигареты. Чернов смог покинуть квартиру, однако людей, находившихся этажами выше, спасти не удалось.

Как сообщали оперативные службы, при пожаре погибли четыре человека: один из пострадавших умер в больнице. В МЧС уточняли, что спасли 19 жильцов дома, среди них — пять детей.

