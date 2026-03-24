В сети появились кадры последствий взрыва в многоквартирном доме в Севастополе

В сети появились кадры с места взрыва в многоквартирном доме в Севастополе. Видео опубликовало региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.

«На улице Павла Корчагина в Севастополе продолжают работу экстренные службы. На место привлекались 198 человек и 55 единиц техники, из них от МЧС России 64 специалиста и 17 автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар в многоквартирном доме полностью потушен. Спасатели продолжают разбор завалов в соседнем здании.

24 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате взрыва многоэтажного дома в Севастополе ранено восемь человек.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, на месте происшествия и в пункте временного размещения с людьми работают психологи МЧС.

Взрыв произошел в доме на западе города около 23:50. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоящие во дворе дома.

