Пакистанские самолеты вторглись в Афганистан сразу после окончания перемирия

Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана сразу после окончания перемирия между странами. Об этом сообщает TOLO News.

Представитель 209-го армейского корпуса «Аль-Фатх» в провинции Балх Хаммад Висал заявил, что средства противовоздушной обороны Афганистана утром 24 марта открыли огонь по пакистанским самолетам на севере страны.

26 февраля Афганистан начал военную операцию, направленную против пакистанских военных вдоль линии Дюранда — границы, не признаваемой Кабулом. Данная операция стала ответом на бомбардировки афганской территории, осуществленные военно-воздушными силами Пакистана. В свою очередь, пакистанская сторона объявила об открытии ответного огня, а позднее объявила об «открытой войне» с соседним государством.

18 марта Пакистан и Афганистан объявили о пятидневном перемирии на период мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Обе стороны предупредили, что любое нарушение договоренностей может привести к возобновлению военных действий. Срок приостановки боевых действий между странами истек 24 марта в 00:00 (23 марта в 22:00 мск).

Ранее в России заявили о готовности страны стать посредником между Афганистаном и Пакистаном.