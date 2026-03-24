Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Пакистанские самолеты вторглись в Афганистан сразу после окончания перемирия

TOLO News: ВВС Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана
Stringer/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана сразу после окончания перемирия между странами. Об этом сообщает TOLO News.

Представитель 209-го армейского корпуса «Аль-Фатх» в провинции Балх Хаммад Висал заявил, что средства противовоздушной обороны Афганистана утром 24 марта открыли огонь по пакистанским самолетам на севере страны.

26 февраля Афганистан начал военную операцию, направленную против пакистанских военных вдоль линии Дюранда — границы, не признаваемой Кабулом. Данная операция стала ответом на бомбардировки афганской территории, осуществленные военно-воздушными силами Пакистана. В свою очередь, пакистанская сторона объявила об открытии ответного огня, а позднее объявила об «открытой войне» с соседним государством.

18 марта Пакистан и Афганистан объявили о пятидневном перемирии на период мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Обе стороны предупредили, что любое нарушение договоренностей может привести к возобновлению военных действий. Срок приостановки боевых действий между странами истек 24 марта в 00:00 (23 марта в 22:00 мск).

Ранее в России заявили о готовности страны стать посредником между Афганистаном и Пакистаном.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!