Еще одна страна готовится вступить в войну с Ираном

WSJ: Саудовская Аравия близка к ударам по Ирану
Shutterstock

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман может принять решение о присоединении страны к ударам США по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, один из собеседников отметил, что вступление королевства в войну является лишь вопросом времени.

До начала конфликта власти Саудовской Аравии отказывались разрешать использование своей территории и воздушного пространства для ударов по Ирану. Однако, как сообщили источники WSJ, в последнее время Эр-Рияд дал разрешение американским военным использовать авиабазу имени короля Фахда на западе страны.

21 марта сообщалось, что конфликт вокруг Ирана вышел на новый уровень: Тегеран нанес удар баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия. Перед атакой в Тегеране предупреждали Лондон о последствиях сотрудничества Британии с США и Израилем. По словам норвежского эксперта Глена Диесена, этот удар показал, что «Европа находится в зоне досягаемости» Ирана.

23 марта РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Исламской Республики писало, что Иран планирует сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе. Источник также добавил, что Тегеран будет обороняться от США и Израиля, пока не получит репарации и гарантии неповторения агрессии.

Ранее в Кремле заявили о множестве противоречивых новостей о переговорах по Ирану.

 
