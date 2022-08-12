Родственница принцессы Дианы, актриса и модель: Каре Делевинь — 30

12 августа британской модели и актрисе Каре Делевинь исполняется 30 лет. Родившаяся в аристократической семье, состоящей в родстве с принцессой Уэльской Дианой, она прослыла модной бунтаркой и ЛГБТ-активисткой.

В возрасте 10 лет Кара Делевинь дебютировала в глянце — и сразу на страницах Vogue Italia, а пятью годами позже подписала контракт с модельным агентством Storm Model Management, с которым на тот момент уже работала ее старшая сестра Поппи.

Трамплином для модельной карьеры Кары Делевинь стало сотрудничество с Burberry в 2011 году. Уже в 2012-м о девушке с «соболиными» бровями и хрупкой фигурой знали все — без нее не обходился ни один показ сколько-нибудь известного бренда. Тогда же Британский Совет моды назвал ее моделью года, а пресса окрестила «новой Кейт Мосс».

В 2013-м Кара Делевинь угодила в скандал: модель попала в объективы папарацци с пакетиком белого порошка. Эти снимки стоили ей контракта с H&M, но дальнейшей карьере не воспрепятствовали.

Начиная с 2012-го, Кара Делевинь все больше отдалялась от моделинга в сторону актерства. На сегодняшний день ее фильмография насчитывает около двух десятков картин, включая «Отряд самоубийц». Последний раз поклонники видели Кару в сериале «Убийства в одном здании», где она снялась вместе с Селеной Гомес, с которой ей даже приписывали роман.

Кара Делевинь — открытая пансексуалка. В разные годы она встречалась с Мишель Родригес, певицей St. Vincent, дочерью Майкла Джексона Пэрис и Эшли Бенсон. С последней она поженилась в Вегасе в 2019-м, но вскоре рассталась.