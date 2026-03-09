В «Ахмате» объяснили, почему сыграли вничью с «Локомотивом»

Футболист «Ахмата» Максим Самородов заявил, что для победы над «Локомотивом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) команде не хватило концентрации. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы могли забрать этот матч — это сто процентов. Нам не хватило концентрации. Пропустили в раздевалку первый гол, а после и второй в самом начале второго. Лично для себя не считаю одно очко успехом. Мы вели 2:0, могли увезти три», — сказал Самородов.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет в матче на 24-й минуте открыл нападающий гостей Георгий Мелкадзе. Спустя две минуты Максим Самородов удвоил преимущество «Ахмата». В добавленное к первому тайму время защитник «Локомотива» Лукас Фасон отыграл один мяч. На 48-й минуте полузащитник хозяев Данил Пруцев сравнял счет, установив окончательный результат встречи.

После этой игры «Локомотив» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 26 очками располагается на девятой строчке.

