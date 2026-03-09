Размер шрифта
«Будете довольны»: Трамп сообщил о плане борьбы с ростом цен на нефть

Трамп: у США есть план борьбы с резким скачком цен на нефть
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью газете New York Post (NYP) заявил, что у него готов план действий в связи с резким скачком стоимости нефти.

«У меня есть план на все, ясно? У меня есть план на все. Вы будете очень довольны», — сказал американский лидер.

При этом детали своего плана он отказался раскрывать. Однако газета допустила использование стратегических резервов нефти.

По данным NYP, 9 марта стоимость барреля нефти марки Brent достигала $119,50, что на 65% выше уровня, зафиксированного 27 февраля, когда нефть стоила $72,48 за баррель.

9 марта президент России Владимир Путин собрал совещание в Кремле, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке нефти и газа. По словам главы государства, РФ не раз предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке поднимут цены на нефть и газ.

Путин также отметил, что в 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти. Однако сейчас он оказался фактически закрыт. На совещании президент призвал присутствующих подумать, как государству и частным компаниям скоординировать действия в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Ранее Путин заявил, что колебания цен на нефть продолжатся.

 
