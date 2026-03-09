Путин высказался о закрытии Ормузского пролива

Сейчас маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа, передает сайт Кремля.

«Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти. При этом, по его словам, полное переключение поставок без использования этого маршрута сейчас возможно.

7 марта официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран не перекрывал Ормузский пролив и не сделает этого в будущем. При этом он добавил, что иранские войска обязательно нанесут удары по кораблям, связанным с США и Израилем.

