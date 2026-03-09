Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Путин высказался о закрытии Ормузского пролива

Путин: маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт
Гавриил Григоров/РИА Новости

Сейчас маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа, передает сайт Кремля.

«Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти. При этом, по его словам, полное переключение поставок без использования этого маршрута сейчас возможно.

7 марта официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран не перекрывал Ормузский пролив и не сделает этого в будущем. При этом он добавил, что иранские войска обязательно нанесут удары по кораблям, связанным с США и Израилем.

Ранее в Британии узнали об авантюристе-миллиардере, нашедшем способ пройти Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!