Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Путин заявил, что Россия продолжит поставлять нефть в Венгрию и Словакию

Путин: РФ продолжит поставлять нефть в Венгрию и Словакию
Михаил Метцель/РИА Новости

Россия продолжит поставлять нефть и газа в те страны, которые являются надежными покупателями, в том числе Словакию и Венгрию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынках нефти и газа, сообщили на сайте Кремля.

Путин также отметил, что российским энергокомпаниям важно использовать текущий момент, чтобы дополнительную выручку направить на снижение долговой нагрузки. РФ также планирует увеличивать поставки нефти и газа своим надежным партнером.

Российский президент добавил, что если Россия сейчас переориентируется на новые рынки энергоносителей, то сможет там закрепиться.

5 марта Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. В Кремле позднее объяснили, что глава государства поручил правительству только проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки поставок газа, а окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пообещал, что Россия останется надежным партнером Ирана.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!